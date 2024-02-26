Силуанов пригрозил Западу последствиями за действия с российскими активами

Силуанов пригрозил Западу симметричным ответом на действия с российскими активами
Любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Комментируя ситуацию с замороженными за рубежом золотовалютными резервами, Силуанов сказал, что Москва наблюдает за действиями стран Запада.
Министр подчеркнул, что «у нас заморожено тоже не меньше», передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры G7 заявили, что российские суверенные активы останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине.