Продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за семь лет

Розничные продажи в РФ крепких спиртных напитков в 2023 году увеличились на 3,6%, до рекордных 7,2 л на душу населения. Такие данные в своем исследовании (текст есть в распоряжении ТАСС) приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), включая реализацию алкоголя в заведениях общепита. К крепкому алкоголю были отнесены водка, коньяк и ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25%, к винодельческой продукции - тихие и игристые вина, ликеры и винные напитки, произведенные из винограда (то есть исключая плодовые вина). Пивная продукция включает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Данные об объемах розничной реализации алкоголя были сопоставлены со среднегодовой численностью населения за рассматриваемые периоды.

"Продажи крепкого алкоголя (с содержанием спирта более 25%) в магазинах и заведениях общественного питания увеличились к предыдущему году в натуральном выражении на 3,6%, с 7 до 7,2 л на душу населения в год. Это максимальное годовое потребление на человека как минимум с 2017 года, то есть за семь лет. Таким образом, после резкого скачка в 2022 году (на 7,3%) восходящая динамика продаж в 2023 году сохранилась, хоть и сбавила темпы", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что в структуре продаж крепкого алкоголя свыше двух третей занимает водка. Однако именно ее потребление чуть снизилось - на 0,2%, до 5,3 л на человека. Зато выросли продажи коньяка (на 10%, до 1 л на человека) и других горячительных напитков крепче 25 градусов.

Розничные продажи винодельческой продукции (вина тихие, игристые, ликерные, винные напитки, изготовленные из винограда) после трехлетнего спада в 2023 году увеличились на 2,3%, до 5,9 л на человека в год, однако они так и не вернулись на пандемийный и допандемийный уровень.

Самый популярный напиток у россиян

Самым популярным алкогольным напитком у россиян остается пиво. Пивоваренной продукции продается примерно в 3,5 раза больше, чем всех прочих видов спиртного. В 2023 году с магазинных прилавков, в ресторанах и барах было отпущено и разлито по 53,3 л пива и пивных напитков (а также сидра, пуаре и медовухи) на душу населения, что на 2,6% больше по сравнению с 2022 годом. Как раз в том году продажи пива немного сократились, теперь же, как и в случае с крепким спиртным, достигли семилетнего максимума. Лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали северные и дальневосточные регионы. В то же время практически равнодушны к "огненной воде" на Северном Кавказе.

Согласно данным аналитиков, винодельческая продукция лучше всего продается в Северо-Западном федеральном округе. Лидером по потреблению вина является Санкт-Петербург, где за год было реализовано 11 л на каждого жителя, то есть почти в два раза больше, чем в среднем по стране. Далее с незначительным отрывом следуют Московская область, Карелия и Ленинградская область. Меньше всего вина потребляют на Кавказе и других национальных республиках.

"Традиционно больше всего крепкого алкоголя употребляют в регионах с суровым климатом, в то время как в кавказских республиках распитие спиртного сведено к минимуму. Однако стоит учитывать, что еще сохраняется теневой рынок алкоголя, не учитывающийся в официальной статистике продаж. Также важно отметить, что особенно высокий рост продаж крепкого алкоголя не в полной мере отражает общую структуру потребления, - рассказывает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. - Мы видим, что в 2023 году часть россиян переключилась с водки на коньяк, ром, джин и другие высокоградусные напитки, отечественное производство которых заметно расширилось".

Эксперт продолжил, что эти напитки обычно употребляются в разбавленном виде и служат основой для коктейлей: постепенный отказ от употребления в чистом виде крепкого алкоголя является общемировым трендом, которому в целом следует и Россия.