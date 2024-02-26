Конгресс США не смог достичь договоренности по избежанию шатдауна

"Когда мы вернемся к работе на этой неделе, перед нами снова возникнет призрак вредоносного и ненужного шатдауна, вызванного крайне правым крылом Республиканской партии", - написал он.



"Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени для ознакомления с текстом, но теперь ясно, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", - добавил демократ.