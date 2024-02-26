МЭР выступило против запрета на работу «недружественных» коллекторов

Минэкономразвития не поддержало предложение Минюста ограничить коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО), имеющим связи с «недружественными» странами, возможность собирать долги с россиян, пишет РБК со ссылкой на отзыв министерства на проект президентского указа, который разработал Минюст.

Этот проект предполагался как антисанкционная мера, он был опубликован в январе 2024 года. Проект указа предполагает запрет на взыскание и совершение любых действий, направленных на возврат просроченной задолженности граждан для трех категорий юрлиц — профессиональных коллекторских организаций, банков и МФО, — если те имеют связи с «недружественными» России странами. Речь идет о ситуациях, когда иностранцы выступают учредителями, собственниками или косвенно контролируют юрлицо, занимающееся взысканием, входят в совет директоров, правление.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, который подготовил Минюст, на «иностранных коллекторов» в России приходится «значительный объем отрасли». В документе отмечается, что коллекторы добиваются получения просроченной задолженности во внесудебном порядке или через суд, используя судебных приставов. Такой канал может давать компаниям 80%, а в отдельных случаях и 100% дохода. Минюст отмечает, что таким образом, несмотря на санкционное давление, крупнейшие организации рынка коллекторских услуг с иностранным участием продолжают работать в России и «сохраняют возможность вывода полученных доходов».

«Кроме того, в силу сложившейся ситуации взыскатели с иностранным участием на законных основаниях под предлогом возврата просроченной задолженности имеют возможность оказывать давление на граждан Российской Федерации, что крайне негативно влияет на наиболее незащищенные слои населения. Такая ситуация создает социальную напряженность, а также угрозу национальной и экономической безопасности Российской Федерации», — следует из пояснительной записки к документу.

Таким образом, иностранным коллекторам нужно запретить работу в России.

Минэкономразвития не поддержало этот запрет. Среди доводов против: в России уже введено ограничение на вывод средств за пределы страны для нерезидентов из «недружественных» стран. Кроме того, защиту интересов российских должников в общении с коллекторами регулирует профильный закон «О взыскании» (230-ФЗ). Если взыскатель его нарушает, это дает основание запретить его деятельность полностью или частично (например, отдельные виды взаимодействий с клиентами).

«Влияние предлагаемого регулирования на уровень правовой защищенности граждан при взыскании задолженности неочевидно», — поясняет свое решение Минэкономразвития.



«Приведенная в пояснительной записке аргументация может быть применима к любому рентабельному бизнесу, в управлении которого участвуют «недружественные» лица», — отмечает министерство.

По мнению Минэкономразвития, предлагаемое новое регулирование будет приводить к ограничению прав юрлиц с иностранным участием как кредиторов, которые будут вынуждены продавать проблемные долги коллекторам, которых запрет не затронет.

По оценкам Минюста, на 1 сентября 2022 года в России работало 441 коллекторских агентств, 14 (3,6%) из которых, имели связи с иностранными учредителями. Среди крупнейших игроков по объему долгового портфеля есть компании с иностранным участием: ЭОС (подконтрольна немецкой группе EOS), КЭФ (на 99% принадлежит голландской Credit Express Group B.V. и на 1% — шведской Svea Inkasso), РСВ (на 99% контролируется кипрской Svea Ekonomi Cyprus Limited), бюро кредитной безопасности «Русколлектор» (им владеет компания «Смартивизм лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах), а также коллекторское агентство «Феникс» (входит в группу «Тинькофф», на 49% принадлежит кипрской TCS Group, компания планировала сменить юрисдикцию на российскую).