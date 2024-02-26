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Запасы газа в Европе составляют около 64%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы в феврале находятся на рекордном уровне - около 64%. При этом суммарный отбор из ПХГ ЕС с начала отопительного сезона составляет более 43,5 млрд куб. м. Цена газа на бирже в Европе опускалась ниже $250 за 1 тыс. куб. м впервые с апреля 2021 года. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,2 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,2 млн куб. м на 26 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

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Накануне объем прокачки составил 42 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 24 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 231 млн куб. м. В то же время закачка составляла 50 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 43,6 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 110-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 64,08% (на 16,87 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 70,62 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается чуть прохладнее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале составляет около 23%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно упали на фоне потепления. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены лишь на 53% от максимума. Средняя цена закупки газа в январе в Европе составила $337 за 1 тыс. куб. м, в феврале - находится около $290.

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