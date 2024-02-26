Прибыль, поступающая в турецкую госказну от российских предприятий и туристических агентств, может быть потеряна из-за проблем с платежными переводами из России, написала в понедельник местная газета Aydınlık в статье под заголовком "Санкции США в отношении России угрожают Турции!".

Публикация начинается словами: "США проигрывают на Украине. Вернее сказать, проиграли. Это сводит их с ума. Проиграв на фронте, они цеплялись за санкции, пытаясь разыграть все свои козыри".

Автор, написавший это, - журналист Исмет Озчелик - критикует заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, которая, по его словам, беспокоится лишь об одном, как больше навредить России и Турции.

Автор рассказывает о больших трудностях в аграрном секторе.

"Россия важна для экспорта свежих фруктов из Турции", - пишет он и приводит такие цифры: по сравнению с январем 2023 года снижение в нынешнем январе составило 20 процентов, а по сравнению с декабрем - 45 процентов.

По его словам, выращивание овощей и фруктов - трудоемкая отрасль и здесь занято большое количество людей, причем большинство - местные. И "если российский рынок не будет снабжаться турецкими овощами и фруктами, фермер погибнет".

Что касается туризма, то в условиях блокировки денежных переводов тоже могут возникнуть большие проблемы.

"Турецкое правительство должно найти решение как можно скорее", - пишет Озчелик и добавляет: "Если мы потеряем российский рынок, то банкротства неизбежны".

Напомним, что с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами своих банков принимать платежи из России, поскольку на турецких банкиров давят США.