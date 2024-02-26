Боррель назвал объем импортированного из России газа в 2023 году

"Около 58% того, что мы импортировали из России, перестало экспортироваться, по крайней мере напрямую, и мы перестали импортировать примерно 61% от того, что мы импортировали [ранее из РФ], - сказал он. - В 2023 году мы еще импортировали до 43 млрд куб. м российского газа, а раньше мы импортировали 150 млрд".