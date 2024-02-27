Аналитик объяснил временное ограничение экспорта бензина в России

«Сейчас же у нас, например, не работает в полную мощность в нормальном режиме Нижегородский нефтеперерабатывающий завод. Получается, что мы сейчас уже в среднем производим ровно столько, сколько потребляем. Сейчас, может быть, это не очень чувствуется, потому что еще не начался автомобильный сезон, но со второй половины апреля — начала мая, как правило, стартует, и это значит, что существенно повысится спрос как на дизель, так и на бензин. Правительство ожидает, что при нынешнем балансе, если хоть что-то будет отправляться на экспорт, это будет провоцировать рост цены в плане бензина», — сказал он.