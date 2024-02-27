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ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ

В Евросоюзе (ЕС) согласовали выработку мер по конфискации прибыли от замороженных активов РФ. Об этом заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис.

ЕС вскоре договорится об изъятии прибыли с активов РФ
© ТАСС

«Мы собираемся это сделать [разработать меры по конфискации активов РФ]. Думаю, это вопрос нескольких месяцев», — сказал AFP Лампридис.

Комплекс мер позволит получить до 60 миллиардов евро, которые передадут Украине. Изъятие прибылей от активов является более тонкой и безопасной мерой, чем конфискация самих активов, уверен Лампридис.

В ЕС ранее сомневались в использовании замороженных активов РФ для нужд Украины. На саммите G7 президент США Джо Байден поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, получив поддержку Великобритании. Однако в окончательном коммюнике лишь обещано активизировать усилия по изучению технических аспектов этой инициативы.

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