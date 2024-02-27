В Крыму оценили потери из-за энергетической блокады

Энергетическая блокада Крыма после 2014 года нанесла полуострову ущерб в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей. Об этом заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

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Оценка носит предварительный характер. Соответствующие документы переданы представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления, указал Трофимов.

Вместе с тем, по словам депутата, Общественная палата Крыма готовит иски от физических лиц. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов отмечал, что сумма этих потерь составляет около двух триллионов рублей. Свои заявления подадут и юридические лица, которые пострадали от отключения электричества.

Дело будет рассматривать Арбитражный суд региона. Вместе с тем власти Крыма продолжают свои подсчеты ущерба от транспортной, продовольственной и банковской блокадам.