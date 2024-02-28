Глава ФАС заявил о тенденции к снижению цен на яйца в России
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что тенденция к снижению цен на яйца наметилась в России.
«Мы направили в регионы рекомендации о порядке заключения ценовых соглашений с производителями и продавцами куриного яйца, и сейчас наметилась тенденция к снижению цен», — заявил он в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость десятка яиц в рознице в России снизилась почти до 129 рублей.