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Еврокомиссия призвала граждан ЕС продолжать сокращать потребление газа

Там рекомендовали делать это и после 31 марта, когда истечёт срок действия чрезвычайного законодательства, принятого летом 2022 года.

Еврокомиссия призвала граждан ЕС продолжать сокращать потребление газа
© globallookpress.com

«Мера очень помогла нам в худшие дни энергокризиса и до сих пор играет роль в поддержании стабильности наших рынков», — заявил исполнительный зампред ЕК Марош Шефчович.

По его словам, за время действия рекомендаций поставки стали более диверсифицированы, в строй были введены новые мощности по производству возобновляемой энергии.

В рекомендации Совет ЕС призывает государства союза принять добровольные меры для коллективного сокращения спроса на газ — на 15%, по сравнению со средним спросом за период с апреля 2017 года по март 2022 года.

Экономика
Марош Шефчович
Совет Европы
Еврокомиссия
ЕС