Еврокомиссия призвала граждан ЕС продолжать сокращать потребление газа

Там рекомендовали делать это и после 31 марта, когда истечёт срок действия чрезвычайного законодательства, принятого летом 2022 года.

«Мера очень помогла нам в худшие дни энергокризиса и до сих пор играет роль в поддержании стабильности наших рынков», — заявил исполнительный зампред ЕК Марош Шефчович.

По его словам, за время действия рекомендаций поставки стали более диверсифицированы, в строй были введены новые мощности по производству возобновляемой энергии.