Глава Goldman оценил возможность «мягкой посадки» для экономики США

«Мир готов к «мягкой посадке», и рынок, конечно, понимает, что существует потенциал «мягкой посадки». Но по моему мнению, ситуация несколько более неопределенная».

В своем мнении директор инвестиционного банка сослался на опрос руководителей предприятий: по их словам, пока еще цены очень высоки и возникла тенденция к экономии в поведении покупателей, живущих «от зарплаты до зарплаты».

Инвесторы делают ставку на то, что замедление инфляции приведет к более быстрым сокращениям процентной ставки ФРС. Свои позиции они будут продолжать менять в условиях замедления экономики, что уже делают сейчас: если еще 2 минуты назад ожидалось 7 снижений процентной ставки, теперь уже — 4.