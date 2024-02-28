В Китае объяснили недавние сбои в расчетах с Россией

Причиной недавних сбоев в двусторонних расчётах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, сообщило РИА Новости.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть», — сказал он.

Сообщалось, что три крупнейших китайских банка, в том числе Bank of China, прекратили принимать платежи от некоторых российских компаний.

27 февраля в России также произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Позже появились сообщения о том, что россияне сталкиваются с трудностями при подключении к WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», «Госуслуги», Steam и не только.