Костин дал прогноз по ключевой ставке

Ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку», — сказал спикер.

На февральском заседании Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых после пяти повышений подряд. Решение соответствовало консенсус-прогнозам. Какими могут быть дальнейшие шаги Банка России и что будет с курсом рубля и ставками по вкладам и кредитам — в материале «Газеты.Ru».