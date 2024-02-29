Конгресс США договорился о предотвращении шатдауна

Ключевые демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования. Об этом сообщила в среду газета Politico.

По словам ее источника в Конгрессе, договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, других - до 22 марта. Как уточняет издание, законодатели пришли к единому мнению по нескольким законопроектам, касающимся расходов федерального бюджета. Ожидается, что подробности станут известны в ближайшие дни.

25 февраля лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность.

19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства до 1 марта, других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.