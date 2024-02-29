Белоусов оценил меры по обязательной продаже валютной выручки

"Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - отметил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении его секретариата по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и различных ведомств.