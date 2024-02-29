В французском Минфине не нашли оснований для конфискации активов РФ
Глава ведомства Брюно Лё Мэр заявил, что у Евросоюза нет правовой базы для совершения подобных действий.
«У нас нет законных оснований для ареста российских активов, и мы никогда не должны действовать в обход международного права и принципа верховенства закона», — сказал министр экономики на встрече финансового блока G20 в бразильском Сан-Паулу.
Лё Мэр добавил, что для принятия важного решения наподобие использования госсобственности «нужна очень сильная правовая база». По его мнению, странам Запада не следует создавать раскол в «Большой двадцатке», когда сохраняется потребность в единстве для поддержки Украины, пишет The New York Times.