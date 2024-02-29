Спрогнозирован курс евро на ближайшие недели

Эксперты, опрошенные РИА Новости, предположили, что курс евро останется в ближайшие недели вблизи уровня в 100 рублей.

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В компании «БКС Мир инвестиций» заявили, что с уходом фактора фискальных платежей февраля ситуация для рубля обычно локально ухудшается. В этой связи, как уточнили там, говорить о выходе европейской валюты к 101-102 рублям в первых числах марта можно. Там же считают, что ближе к концу марта курс будет на уровне 97-98 рублей.

В ИК «Регион» не исключили того, что евро на длительное время вернулось к отметкам выше 100 рублей.

По словам Александра Потавина из ФГ «Финам», на ближайший месяц торговля евро в ближайшие недели будет проходить в диапазоне 98-101 рубль.

В банке «Зенит» указали на существенную долю евровалюты во внешнеторговых расчетах РФ. Там подчеркнули, что это отразится на ее привлекательности внутри государства.