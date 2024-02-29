Минсельхоз заявил о незаинтересованности России в зерновой сделке

России не интересна зерновая сделка, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС.

Украинский посол в Турции Василий Боднар ранее заявил, что Киев ведет «определенные переговоры» по альтернативе зерновой сделке. По его словам, речь идет о «формате возможной помощи Украине со стороны международных партнеров». Других деталей дипломат не привел.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в настоящее время Россия не заинтересована в зерновой сделке.

«У нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не будут зависеть никаким образом. Это вопрос в большей степени политический, мы - технический исполнитель», - пояснил Патрушев в эфире Первого канала.

При этом министр подчеркнул, что обязательства перед Россией по зерновой сделке исполнены не были.

«Попытки были, но реально ничего не было», - заметил он.

Напомним, что зерновая сделка, гарантами которой выступали Турция и ООН, была заключена в июле 2022 года и предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. Со своей стороны Россия потребовала беспрепятственные поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки, решение вопросов в банковской сфере и реанимацию аммиакопровода Тольятти - Одесса.