Премьер Эстонии Каллас предложила запретить весь транзит товаров через Россию
Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония предложила партнёрам запретить транзит любых товаров через территорию России.
Об этом она рассказала в интервью телеканалу Sky News.
«Мы предложили запретить весь транзит через Россию», — сказала Каллас.
По словам эстонского премьера, инициатива направлена на борьбу с обходом действующих торговых санкций в отношении России.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, санкции Запада в отношении России наносят вред прежде всего европейской экономике и американским компаниям.