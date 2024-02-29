В Эстонии предложили запретить весь транзит через Россию

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония предложила партнёрам запретить транзит любых товаров через территорию России.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу Sky News.

«Мы предложили запретить весь транзит через Россию», — сказала Каллас.

По словам эстонского премьера, инициатива направлена на борьбу с обходом действующих торговых санкций в отношении России.