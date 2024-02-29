Россия просит Индию платить за нефть в юанях вместо дирхамов

Москва просит Индию платить за нефть в юанях вместо дирхамов
Москва просит, чтобы индийские потребители покупали российскую нефть за китайские юани, а не за дирхамы ОАЭ, поскольку использование последней валюты стало объектом усилившегося в последние месяцы контроля со стороны ряда банков, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники – топ-менеджера одного из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и правительственного чиновника.
В середине февраля Reuters также со ссылкой на источники сообщало, что плата за возобновившиеся поставки в Индию российской нефти сорта Sokol с проекта «Сахалин-1», скорее всего, будет осуществляться в дирхамах.
В конце прошлого года это же агентство писало, что Банк России настаивает на том, чтобы за поставки углеводородов из России в Индию шла оплата не в рупиях – по этому поводу регулятором даже дал по «неофициальное указание», рассказывали собеседники Reuters. Причиной стали сложности с репатриацией рупийной выручки. В начале сентября 2023 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил , что объем «зависших» в Индии средств российских компаний в рупиях снижается.
В результате индийские государственные НПЗ перешли на оплату в дирхамах. Однако она, как писало Reuters, осложнялась ужесточением со стороны ряда банков ОАЭ контроля за операциями клиентов, ориентированных на сотрудничестве с Россией, с тем, чтобы соблюдались ценовые ограничения в нефтяной торговле.
Российские чиновники и топ-менеджеры нефтяных компаний настаивали, чтобы индийские покупатели платили за энергоресурсы в юанях. Однако Нью-Дели отвергала эти требования из-за нарастающей напряженности в отношениях с Китаем. Индийские НПЗ хотели платить за нефть из России в дирхамах, указывало Bloomberg.