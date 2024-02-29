Путин поручил списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов. В Послании Федеральному Собранию он предложил для этого списать две трети задолженности субъектов Федерации по бюджетным кредитам. Это позволит им сохранить около 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 год.

Сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году была запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов объемом в 500 миллиардов рублей, затем ее расширили до одного триллиона рублей. Займы выдаются под 3% под срок до 15 лет.

"Эти кредиты не списываются, но в текущем году субъекты Федерации начнут гасить эти долги, и средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов - направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал глава государства.