Инвесторы бегут с фондового рынка Японии

Сами японцы предпочитают вкладываться в ценные бумаги зарубежных компаний. По данным Morningstar, японские фонды акций, ориентированные исключительно на внутренние рынки, получили в январе лишь $1,2 млрд по сравнению с притоком $7,8 млрд в фонды, ориентированные на иностранные инвестиции. Главным образом инвесторов Японии привлекают технологические акции США и ценные бумаги Индии.