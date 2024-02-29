Байден хочет от G7 готовый план по использованию активов России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден добивается, чтобы страны «Большой семерки» (G7) подготовили план по использованию замороженных российских активов в пользу Украины к саммиту группы в июне. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

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«Президент США Джо Байден хочет, чтобы страны «Группы семи» добились прогресса в планах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины к тому времени, как лидеры встретятся в июне», — говорится в публикации.

Также журналисты пишут, что американский лидер хотел бы, чтобы замороженные средства были направлены на помощь в бюджетных расходах, а потом и для реконструкции Украины.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что изъятие заблокированных российских активов зависит от наличия у США соответствующих законодательных основ и поддержки со стороны союзников.