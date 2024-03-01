Названы последствия решения отвязать цены в РФ от мировых

Госдума России в первом чтении приняла проект закона об отвязке цен в стране от общемировых, сообщает «Прайм».

Как заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, это повлияет на процессы на внутреннем рынке. Он напомнил, что сегодня РФ находится под беспрецедентным санкционным давлением. Поэтому ценообразование на жизненно важные товары и услуги в стране поддерживаются государством c использованием различных инструментов управленческого характера.

Как считает эксперт, отвязка цен в стране от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России. Это узаконит работу руководства страны по сдерживанию в пределах разумного стоимости товаров и услуг.

Белхароева отметил, что на текущий период и в ближайшей перспективе неприемлемо обосновывать стоимость товаров и услуг, исходя из колебаний на мировых товарных рынках. Рост цен на отдельные товарные группы в мире не должен зеркально отражаться в России. При ценообразовании на внутреннем рынке следует учитывать экономическую ситуацию внутри страны, платежеспособность граждан.