Названы последствия решения отвязать цены в РФ от мировых

Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Госдума России в первом чтении приняла проект закона об отвязке цен в стране от общемировых, сообщает «Прайм».
Как заявил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, это повлияет на процессы на внутреннем рынке. Он напомнил, что сегодня РФ находится под беспрецедентным санкционным давлением. Поэтому ценообразование на жизненно важные товары и услуги в стране поддерживаются государством c использованием различных инструментов управленческого характера.
Как считает эксперт, отвязка цен в стране от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках — необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России. Это узаконит работу руководства страны по сдерживанию в пределах разумного стоимости товаров и услуг.
Белхароева отметил, что на текущий период и в ближайшей перспективе неприемлемо обосновывать стоимость товаров и услуг, исходя из колебаний на мировых товарных рынках. Рост цен на отдельные товарные группы в мире не должен зеркально отражаться в России. При ценообразовании на внутреннем рынке следует учитывать экономическую ситуацию внутри страны, платежеспособность граждан.
«Индикаторы мировых товарных рынков, приемлемы для стран, которые в обычном режиме осуществляют экспортно-импортные операции. Государства, обложенные всесторонними ограничительными мерами, должны выстраивать комплекс защитных мер, обеспечивающих государственный суверенитет и стабильность на внутреннем товарном рынке», — указал доцент.