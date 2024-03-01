Минфин оценил объем замороженных в России иностранных активов

Объем активов, взаимно заблокированных Россией и иностранными государствами, сопоставим. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя возможные ответные шаги Москвы в случае конфискации российского имущества за рубежом, передает «Интерфакс».

Министр уточнил, что эти активы делятся на производственные активы и финансовые.

Производственные активы Россия всячески поддерживает, чтобы западные компании продолжали работать в стране и создавать новые рабочие места. Российское руководство заинтересовано в этом.

При этом глава Минфина отметил, что есть и финансовые компании, финансовые вложения, облигации, облигации государственного федерального займа.

«И вот этот объем тоже, знаете, достаточно значительный, он сопоставим с теми объемами наших золотовалютных резервов, которые сегодня там заморожены», — сказал Силуанов.