Костин: крах финансовой системы США когда-нибудь обязательно случится

"Если сегодня Китай, арабские страны даже просто выведут свои средства из Америки, из американских казначейских бумаг, то крах американской финансовой системы будет значительно быстрее, - продолжил Костин. - Все равно он когда-нибудь состоится при таком долге".



"Им бы туда [главу Минфина РФ Антона] Силуанова нашего, - пошутил глава ВТБ. - Поправили бы за несколько лет свой бюджет и вошли бы в рамки. Но они этого не делают, не могут сделать. Поэтому крах обязательно когда-нибудь наступит. Если не будет такой поддержки со стороны тех стран, которые деньги или инвестиции держат там, то американская экономика будет совсем по-другому выглядеть, как и финансовый мировой рынок".