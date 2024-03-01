Россия впервые прибегла к механизму минимального уровня цен на нефть для защиты государственных доходов от ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на письмо Федеральной налоговой службы России. Отмечается, что каждый месяц бюджет России пополняется за счет нефтегазовой отрасли на несколько миллиардов долларов.

Подчеркивается, что для расчета налогов на нефть за январь российские энергетические компании должны были использовать среднюю стоимость нефть марки Urals в размере 65 долларов за баррель. Рыночная цена нефти на самом деле была ниже, но власти применили дисконт в размере 15 долларов за баррель к эталону Brent для Urals в формуле налога.

Bloomberg пишет, что фактический дисконт, по которому Россия продавала нефть Urals — 18,12 долларов за баррель.