Глава минфина США Джанет Йеллен заявила о планах страны и ее союзников продолжить искать способы использования замороженных российских активов, передает РИА Новости.

По словам министра, в Европе некоторые выступают против конфискации активов.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что конфискация суверенных российских активов возможна в том случае, если Конгресс США предоставит президенту Соединенных Штатов Джо Байдену соответствующие полномочия.

Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для европейского бюро газеты Politico сообщил, что некоторые западные государства мешают конфисковать активы Банка России. Подчеркивалось, что сумма российских активов, которые оказались заморожены в ряде западных юрисдикций, превышает $300 млрд.