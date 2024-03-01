Финансист спрогнозировала динамику цен на нефть в марте

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева выразила мнение, что цены на нефть марки Brent в марте сохранятся на уровне $80 — 85 за баррель с тенденцией к повышению.

В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что поддержку котировкам окажет сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК+ остальными участниками и ситуация на Ближнем Востоке.

Как напомнила эксперт, по планам российского правительства, дисконт между Urals и Brent в 2024 году должен составить $15.