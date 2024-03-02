В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Европу

Бывший президент Туркмении и председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что республика сможет поставлять свой газ в Турцию и в Европу. Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Перед этим Туркмения и Турция подписали соглашение о развитии партнерства в области природного газа.

По его словам, газ из Туркмении может поступать в Турцию и Европу — через Каспийское море и Азербайджан или через трубопроводную инфраструктуру Ирана. Бердымухамедов отметил. что на туркменском месторождении Галкыныш содержится 27 трлн куб.м газа.

Один из туркменских чиновников отметил, что Туркменистан обладает достаточными запасами газа для поставок в Турцию и Европу, одновременно поставляя газ и Китаю.