ФСЭГ заявили о неприятии потолка цен на топливо

Участники форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) заявили, что не приемлют потолок цен на газ и политическое вмешательство в работу рынка. Об этом сказано в декларации, принятой на форуме, сообщает Ennahar.

«Мы отвергаем любое искусственное вмешательство в рынки природного газа, включая попытки повлиять на механизмы ценообразования, а также политически мотивированные ограничения цен», — сказано в документе.

Отмечается, что подобные вмешательства препятствуют инвестициям, необходимым для удовлетворения растущего спроса на энергию.

В декларации также осуждаются «все односторонние экономические ограничения, принятые без предварительного одобрения Совета Безопасности ООН».

Кроме того, участники форума пришли к выводу, что неприемлемо любое экстерриториальное применение национальных законов против государств- экспортеров газа. Это негативно влияет на разработку и торговлю природного газа и создает угрозу безопасности поставок.

В декларации также отмечается, что важно защитить газовую инфраструктуру, включая трансграничную, продвигать голубое топливо как надежный энергоноситель. Экспортеры намерены поддерживать ценообразование на основе привязки к цене нефти.

Саммит ФСЭГ проходит в Алжире. В пятницу состоялась встреча министров, в субботу выступили главы государств и правительств, прибывшие на форум. На государства ФСЭГ приходится 70% запасов газа и 40% мировой добычи.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников саммита. Он заявил о необходимости честной конкуренции, без противоправных односторонних барьеров и ограничений.