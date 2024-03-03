Финансист установил границы валютных коридоров до конца мая 2024 года

Указ президента РФ о продаже валютной выручки крупнейшими российскими компаниями-экспортерами позволил укрепить рубль в конце прошлого года. Действие документа заканчивается 16 апреля 2024 года. Так что в профильных СМИ уже начинают появляться комментарии ведущих экспертов как за продление действия указа, так и за его окончание в указанную дату.

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В связи с большой неопределенностью давать точные прогнозы по курсам валют на ближайшие месяцы не имеет смысла, но можно указать валютные коридоры колебаний и определить тенденции, которым будет подвержена российская валюта этой весной.

Поможет в этом "Российской газете" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский:

- До конца мая 2024 года доллар по отношению к рублю будет находиться в границах торгового коридора 86-96, евро - 93-103 и юань - 11,5-13,3.

Тенденции к укреплению рубля в марте, апреле и мае 2024 года

Продолжение продажи валютной выручки компаниями - экспортерами. И в этом свете продление указа Президента РФ об обязательной продаже валютной выручке выглядит очень весомо.

Неизменность ключевой ставки ЦБ. Совет директоров регулятора дал понять на февральской пресс-конференции после того, как оставил ставку неизменной, что намерен таргетировать инфляцию 4% к концу года. И в первом полугодии ставку снижать не будет.

Денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Эти регуляторы дали понять, что в ближайшее время ключевые ставки в своих странах повышать не будут, а значит доллар и евро начнут снижаться по отношению к рублю. Валюта КНР - юань, здесь стоит немного обособлено, но учитывая проблемы в экономике, которые сейчас пытаются решить китайские власти, эта валюта общий тренд не испортит, то есть будет падать по отношению к рублю.

Тенденции к ослаблению рубля в марте, апреле и мае 2024 года

Снижение цен на нефть. Ни для кого не секрет, что нефтяные цены играют основную, если не решающую роль в наполнении бюджета России. И если по каким-либо причинам нефтяные цены упадут (а подобные прецеденты в истории хорошо известны), падение экспортной выручки автоматически приведет к сокращению валютных поступлений, а в перспективе и к валютному дефициту.

Внешняя политика в отношении России. Геополитическая напряженность, санкции, возможная конфискация золотовалютных резервов РФ за рубежом. Эти факторы всегда негативно отражались на биржевых котировках рубля.

Укрепление доллара США по отношению к другим валютам на мировом рынке. Несмотря на кажущуюся несовместимость и непричастность нашей валюты к мировым валютным процессам, биржевые котировки рубля к вышеуказанным валютам на Мосбирже реагируют.