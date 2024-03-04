Россия нарастила прокачку газа через Украину

По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального с ноября 2022-го уровня и составили 42,2 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные «Газпрома».

В годовом выражении среднесуточный объем прокачки российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос на 21,3 процента. Однако в сравнении с январем 2024-го показатель увеличился лишь на 1,2 процента.

В целом по итогам февраля Россия прокачала через украинскую ГТС 1,22 миллиарда кубометров газа. Годом ранее показатель составлял 943,5 миллиона кубометров.