Турция заменила Россию в поставках туалетной бумаги в ЕС

Европейское эмбарго на поставку туалетной бумаги из России помогло Турции нарастить объемы на треть и обогнать конкурентов по темпам роста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Туалетная бумага попала в пакет антироссийских санкций в 2022 году. В 2021 году РФ занимала пятое место в списке крупнейших поставщиков этого товара в ЕС (36 тысяч тонн). Турция располагалась на втором месте (74 тысячи тонн).

В прошлом году Турция продала ЕС уже 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги. При этом страна резко нарастила покупки сырья в России. В 2021 году РФ импортировала туркам целлюлозы и картона на 14 миллионов долларов, а в прошлом году — на 30,5 миллиона долларов.

Туалетную бумагу в ЕС также поставляют Британия и Китай, вместе с Турцией составляющие тройку лидеров отрасли.