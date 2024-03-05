Турецкая лира рекордно ослабла к рублю

В ходе торгов на Московской бирже лира рекордно ослабла к рублю, курс турецкой валюты впервые в истории опустился ниже отметки в 2,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 12:40 по московскому времени курс лиры снизился до уровня в 2,89 рубля. Эксперты связывают подобную динамику с продолжающимся увеличением инфляции в средиземноморской стране. Так, по итогам февраля 2024 года рост потребительских цен в Турции ускорился до отметки в 67,07 процента.

Курс доллара к этому времени снизился до отметки в 91,24 рубля, снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,0025 рубля. В свою очередь, курс евро потерял 14 копеек и опустился до 99,03 рубля. Курс юаня ближе к 12:42 по московскому времени снизился до 12,63 рубля.