Глава МИД Венгрии планирует посетить ПМЭФ-2024

Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024 в июне
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует посетить ПМЭФ-2024.
Об этом пишет РИА Новости.
«Меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду», — сказал он на полях Дипломатического форума в Анталье.
Ранее посол Султаната Оман в России Хамуд Аль Тувайх в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым подтвердил, что арабская страна станет гостем ПМЭФ в 2024 году.
ПМЭФ-2024 пройдёт 5-8 июня в Санкт-Петербурге.