Запад возобновляет работу урановых шахт

США и другие западные страны возобновляют работу на ранее законсервированных урановых шахтах в свете подорожания ядерного топлива, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

По его сведениям, американские компании восстанавливают работу на шахтах в штатах Вайоминг, Техас, Аризона и Юта. Работа большинства из урановых шахт в этих штатах была остановлена после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, в результате которой цены на ядерное топливо резко снизились, а работа многих урановых шахт стал убыточной.

Сейчас все больше правительств проявляет интерес к атомной энергетике для достижения целей по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу, что в свою очередь ведет к росту цен на ядерное топливо. В таких условиях работа ранее законсервированных урановых шахт вновь становится прибыльной.

Помимо США, указывает агентство, наращивать добычу урана планируют Канада, Австралия и Казахстан, на долю которых приходится порядка двух третей мировой добычи.

Как отмечает агентство, по прогнозам Международного агентства по атомной энергии, спрос на уран к 2040 году может вырасти до 100 тыс. тонн, что означает необходимость наращивания добычи к этому времени почти вдвое.