ФАС определила критерии необоснованного роста цен

В России предложили систему оценки определения критериев значительного повышения спроса на товары и роста затрат бизнеса, которые отражаются на цене для потребителей. Методику разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РБК.

Согласно тексту соответствующего документа, поступившего в редакцию, стоимость подлежит анализу при ее устойчивом отклонении от возможного уровня на конкурентном рынке, который сложился под воздействием спроса и предложения.

Несправедливым сочли рост цен, если он не соответствует изменению затрат на производство и реализацию товара. Аналогично - если стоимость товара растет быстрее общего индекса потребительских цен и при этом его объем реализации не меняется.

В ФАС пришли к тому, что важный показатель - превышение спроса над предложением на десять процентов в течение месяца. Ведомство подчеркивает, что показателями значительного увеличения спроса на товар могут быть рост объемов и скорость продаж, а также уменьшение запасов продукции на складе и в торговом зале.