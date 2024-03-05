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FT: ЕК хочет направить прибыль от активов РФ на украинскую оборонную промышленность

Еврокомиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ "на украинскую оборонную промышленность". Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с проектом документа ЕК, который Брюссель представит на рассмотрение стран - членов сообщества.

По данным издания, ЕК "согласилась выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планирует конфисковать их в будущем для Украины, но только те из них, которые будут получены после середины февраля, когда правила вступили в силу".

В Euroclear отказались от комментариев. Еврокомиссия и правительство Бельгии не ответили на запрос о комментариях.

По оценкам Euroclear, прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ в размере €191 млрд в нынешнем году может быть сопоставима с прошлогодней. Компания получила в 2023-м €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в предыдущем году.

Одновременно Euroclear объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной.

Минфин оценил объем замороженных в России иностранных активов

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

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