ЕС откажется от украинского транзита газа с 2025 года

Европа озвучила план использования украинских хранилищ газа с 2025 года
Евросоюз откажется от украинского транзита газа с 2025 года, но продолжит использовать газохранилища страны для размещения европейских запасов газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссар заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но ему интересна возможность использования украинской газотранспортной системы, передает ТАСС.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия готова поставлять газ в Европу разными путями после завершения контракта на транзит газа через Украину в 2024 году.