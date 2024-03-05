В России нашли дополнительный резерв для экономики

В России кадровые внутренние резервы российского рынка труда составляют примерно 7,5 млн человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на подсчеты рейтингового агентства АКРА.

По оценкам агентства, если доля занятого населения в каждой возрастной группе возрастет до уровней, характерных для сопоставимых с Россией стран, это обеспечит дополнительное предложение рабочей силы в 7,5 млн человек. Из них около 1,5 млн — молодежь, почти 5 млн — граждане старшего возраста.

«У рынка труда имеются резервы, но они заключаются не в снижении безработицы, а в вовлечении экономически неактивного населения, значительная часть которого хотела бы работать», — пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

В январе 2024 года в России насчитывалось 73,2 млн занятых и 2,1 млн официально безработных. При этом, по данным Росстата за 3 квартал 2023 года, еще около 4 млн граждан либо искали работу, либо хотели работать, но не предпринимали активных действий.

В АКРА считают целесообразным использовать показатель «расширенной безработицы» с учетом таких категорий. Он составляет 6,9% от рабочей силы, что более чем вдвое превышает официальный уровень.

Эксперты полагают, что стимулирующая госполитика и большая гибкость рынка труда позволят задействовать скрытые трудовые резервы. В долгосрочной перспективе ожидается рост доли дистанционной занятости, которая пока касается лишь нескольких процентов работников.