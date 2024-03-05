В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
Покупатели в Европе и США будут агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз запретит российский металл в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.
Это спровоцирует рост цен, как было в 2018 году, когда против «Русала» ввели санкции. Гонка за алюминием из стран Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье и заработную плату.
Алюминий теперь является предпочтительным металлом для изготовления широкого спектра деталей для машин. Евросоюз уже несколько месяцев обсуждает ограничительные меры, которые запретят российский алюминий. Новые санкции в отношении алюминия не были включены в его последний пакет, посвященный второй годовщине спецоперации, но ожидается, что ЕС вскоре предложит еще один пакет с новыми запретами на импорт.
По данным Международного института алюминия, в 2023 году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 миллиона метрических тонн или почти 9% мировых поставок. Примерно два миллиона из них было отправлено в Европу и США. Потеря российского металла оставит Европу с дефицитом около 500 тысяч тонн, часть которого может быть частично компенсирована возобновлением простаивающих мощностей в регионе.
«Ближневосточные поставщики не смогут быстро полностью восполнить дефицит Европы», — заявил Дмитрий Церес из американского трейдера алюминия PerenniAL.
Покупатели алюминия на физическом рынке платят цену Лондонской биржи металлов плюс надбавку для покрытия транспортных и погрузочно-разгрузочных расходов, а также налогов.
Санкции США против российского производителя «Русала» в апреле 2018 года спровоцировали кризис, в результате которого алюминий на Лондонской бирже металлов подорожал на 35% за несколько дней до семилетнего максимума. В следующем месяце европейские пошлины выросли на 45%, а в США — на 20% за тот же период.