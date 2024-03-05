Минфин оценил нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в марте

Минфин ожидает нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ в марте на уровне 125,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2024 года в размере 125,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил Минфин, по итогам февраля 2024 года суммарно фактически полученные нефтегазовые доходы сократились на 31,5 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми месячным и базовым месячным объемами нефтегазовых доходов.