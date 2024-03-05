Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное - была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики", - указал он.
Конкретной задачей на текущий год Ушаков назвал повышение роли БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Он напомнил, что в Йоханнесбургской декларации 2023 года лидеры зафиксировали нацеленность стран БРИКС на наращивание расчетов в национальных валютах, укрепление корреспондентских банковских сетей для обеспечения международных транзакций.
"Будет продолжена работа по развитию механизма пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США", - анонсировал представитель Кремля.