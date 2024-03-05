Эксперт раскрыл возможные сроки создания РФ и Турцией платежной системы

Москва и Анкара могут создать альтернативную платежную систему, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономического обозревателя Мустафа Реджепа Эрчина.

По его словам, это может случиться после планируемой встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Она рассчитана на преодоление санкций США. В настоящее время Анкара ведёт подготовку к визиту российского лидера, окончательная дата пока не определена.

Эрчин указал: несмотря на то, что проблемы в расчетах с Москвой продолжаются, не ожидается общего обвала экспорта, поскольку он не охватывает определенные сектора. Однако проблемы есть, особенно в таких областях, как производство запчастей для машиностроения и электроники. Сектор, в котором нет проблем, — это в основном продовольствие.