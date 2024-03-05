Эксперт рассказал, что Россия может покупать в Индии

Россия может приобретать в Индии множество товаров, в частности, продукцию агропромышленного комплекса. Об этом заявил агентству «Прайм» председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич.

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По словам собеседника агентства, речь идет о семенах масличных культур, рисе и других крупах, продуктах глубокой переработки, кофе, фруктах и овощах, чае и морепродуктах.

Кроме того, достойны внимания изделия из кожи, керамика, текстиль, отметил специалист. Он также сообщил, что ключевыми статьями индийского экспорта являются электротовары, лекарства, фармацевтика и медицинские товары, пластик и линолеум, оборудование для транспорта. Индия экспортирует свои товары даже на рынки развитых стран, поэтому вряд ли встанет вопрос качества, констатировал Манкевич.

Вместе с тем он указал на то, что Россия конкурирует с Индией на некоторых рынках. Это касается, прежде всего, нефтепродуктов и ювелирных изделий, добавил собеседник агентства.