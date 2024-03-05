В Кремле отреагировали на отказ Аргентины от вступления в БРИКС

«Новая аргентинская администрация заявила, что на сегодняшний день не видит свою страну в БРИКС. Таков был выбор аргентинских властей и его нужно, конечно, уважать. Но по своему политическому и экономическому весу это государство, безусловно, достойно быть участником нашего объединения», — сказал Ушаков.