Евросоюз обсудит способы перевода экономики на военные рельсы

Европейская комиссия (ЕК) предложит Евросоюзу способы стимулирования военной промышленности, чтобы политическое объединение смогло перейти в режим «военной экономики» на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.

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Как следует из текста, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинет предложения, которые должны побудить страны ЕС покупать у европейских компаний больше оружия, что поможет нарастить производственные мощности.

«Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сказал Бретон.

По его словам, в текущем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, «независимо от результатов выборов наших союзников каждые четыре года».